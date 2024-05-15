Пожарные спасли постройки, автомобили и животных при пожаре в частном доме в Кунье

23:04, 15 мая 2024, ПАИ

Возгорание частного жилого дома произошло в Советском переулке в Кунье сегодня, 15 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

К прибытию пожарных дом уже полыхал открытым огнём. Пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние строения и автомобили.

По предварительным данным, хозяин дома на рыбалке. Благодаря действиям пожарных расчётов спасены автомобили, собаки и свиньи.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.