В Псковской области осудили мужчину за незаконный оборот оружия

09:13, 16 мая 2024, ПАИ

Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области пресекли незаконную деятельность жителя региона, причастного к незаконному обороту оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2023 году мужчина нашел в лесу карабин и пять патронов к нему. Несмотря на запрет законом свободного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов к нему на территории России без разрешения на право приобретения, хранения и ношения оружия и боеприпасов, мужчина забрал себе найденное оружие и спрятал его на территории своего домовладения. Позже пскович незаконно продал найденные карабин и патроны.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 222 УК РФ и части 2 статьи 222 УК РФ.

Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.