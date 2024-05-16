Поехали! В Пскове представили новый гибрид CHERY TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID

14:52, 16 мая 2024, ПАИ

Брутальный и стильный снаружи, комфортный и суперсовременный внутри – всё это о новом гибриде CHERY TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID, презентация которого состоялась в Пскове. Гости, побывавшие на тест-драйве, оставили восторженные отзывы о его ходовых качествах, отметив хорошую управляемость, отличную динамику и лёгкость парковки. Чем ещё удивляет новый CHERY, выяснило Псковское агентство информации.

Вау-эффект

Как и человека встречают «по одёжке», так и автомобиль сначала оценивают по внешнему виду, а уже потом заглядывают под капот. Организаторы презентации новенького гибрида – «ЧЕРИ Центр Псков» – сделали всё, чтобы появление автомобиля было таким же эффектным, как и он сам. Несколько секунд от глаз гостей TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID скрывала дымовая завеса. Когда она рассеялась, все смогли увидеть стильный кроссовер с сияющей на солнце решёткой радиатора Rhomb Diamond Matrix, высоким клиренсом и яркой оптикой.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Внутри автомобиль поразил буквально всем, начиная с высококачественных материалов, использованных в отделке. «Идеальная отделка, никаких неприятных запахов. Сидишь в настоящей дорогой крутой машине, мне очень понравилось», – поделилась впечатлениями псковичка Ольга, отметив внимание производителя к деталям.

Комфортно в новом TIGGO будет всем. Во-первых, водителю больше не нужно вглядываться в маленький монитор, здесь установлен большой экран, на который выводится вся необходимая информация о поездке, а также картинка с камер, что поможет легко запарковаться даже новичку. Кстати, камер в автомобиле четыре, все они круговые и дают 3D-обзор.

За звук отвечает система с 10 динамиками от легендарной компании Sony, так что в дороге можно будет слушать любимую музыку в очень хорошем качестве.

Рассчитан гибрид на семь посадочных мест, они имеют специальные подголовники авиационного типа, регулируются кресла при помощи электропривода.

С особым комфортом будет путешествовать пассажир на переднем сиденье. Оно оснащено пневматическим массажем поясницы и подставкой для ног с бесступенчатой регулировкой.

И передние, и задние сиденья оборудованы системой обогрева. Также есть обогрев руля, лобового стекла и даже форсунок стеклоомывателя, что очень пригодится в зимние холода. А в любую погоду будут полезны встроенные USB-зарядки для гаджетов.

Никаких ограничений

Разумеется, автомобиль должен впечатлять не только интерьером и экстерьером, но и своими ходовыми качествами. За это в TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID отвечают электромотор и двигатель внутреннего сгорания. Причём работать они могут как вместе, так и по отдельности.

Гибридный автомобиль, пожалуй, лучшее решение для тех, кто думает об экологии, но не готов пересесть на электрокар, поскольку традиционных АЗС у нас в стране гораздо больше, чем зарядных станций, и с их поиском где-то на трассе могут быть проблемы. С новым CHERY точно не придётся волноваться вдали от городов из-за садящейся батареи, ведь можно перейти на бензин.

Например, в поездках по Пскову можно использовать электромотор и при этом ещё серьёзно сэкономить – с зарядками в городе проблем нет и на данный момент они даже работают бесплатно. Кстати, количество электрозаправок в городе в ближайшее время будет только расти, власти города уже получают предложения со стороны бизнеса по развитию этой сети.

Производитель уверяет, что на полностью заряженной батарее и при полном баке бензина без заправки и зарядки можно проехать до тысячи километров! При этом у автомобиля есть девять рабочих режимов для любого сценария вождения и он сам выберет наиболее подходящий.

Первые участники тест-драйва нового гибрида в Пскове отметили плавный и быстрый разгон, а также оценили бесшумность хода. «Я развеяла миф о том, что электрический двигатель снижает динамику авто, это оказалось совершенно не так. Это очень круто!» – заявила одна из псковичек.

«На этой машине можно ничего не делать, она всё сделает сама. Сочетание комфорта, качества и стиля!» – поделился ещё один участник тест-драйва. И с ним нельзя не согласиться.

Во-первых, машина оснащена системой удержания полосы движения, во-вторых, – контролем слепых зон, что облегчает поездки по городу. Безопасно запарковаться даже в самом узком месте в условиях ограниченной видимости помогут камеры кругового обзора. Также гибрид предупредит об опасностях при открытии дверей и движении задним ходом.

Если же в пути всё же что-то случится, то на помощь придёт программа CHERY HYBRID Assistance – её участниками на пять лет становятся все покупатели новенького TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID. Она позволяет круглосуточно получать техническую помощь на дороге в радиусе 250 километров от города, где работает сертифицированный дилерский центр CHERY.

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