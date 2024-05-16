Пять пожаров произошло в Псковской области за двое суток

10:09, 16 мая 2024, ПАИ

Пять пожаров ликвидировали пожарные подразделения за двое суток в Псковской области, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

15 мая в 17:05 в многоквартирном жилом доме на улице Ижорского Батальона в Пскове в мусоропроводе сгорел пластиковый мусорный контейнер. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

В 19:23 на улице Нововойсковой в Пскове сгорел жилой дом, при пожаре погиб 34-летний мужчина. Пожарные эвакуировали трёх человек, в том числе двух детей. Огонь повредил хозяйственную постройку и автомобиль «Лада Гранта». Причина возгорания устанавливается.

В 21:50 в Советском переулке в Кунье сгорел жилой дом. Пожарным удалось спасти две хозяйственные постройки. Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования внутри дома.

В 23:15 в деревне Манёво Куньинского района сгорела баня, пожарные спасли жилой дом. Предварительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

16 мая в 1:53 в деревне Вярьмово Красногородского муниципального округа сгорел жилой дом и хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание на вводе в дом.