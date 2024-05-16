Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Спортсменка Псковской области стала призёром всероссийского турнира по самбо

Спортсменка Псковской области Дарья Прокошенко стала серебряным призёром всероссийского турнира по самбо «Родина-мать». Соревнования прошли в Нововоронеже, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».

Спортсменка Псковской области стала призёром всероссийского турнира по самбо. Фото: клуб «Отечество»

Также в соревнованиях приняла участие ещё одна воспитанница клуба «Отечество» Алиса Линкевич, которой немного не хватило до призового места.

Тренируют спортсменок Евгений Мишанов и Антон Барканов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2024

Забег «Мы – чемпионы» пройдёт в Пскове третий раз
16 мая 2024

Спортсменка Псковской области стала призёром всероссийского турнира по самбо
15 мая 2024

Великолучанки примут участие в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука
15 мая 2024

В Пушкинских Горах завершился областной этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»
15 мая 2024

Подведены итоги первенства Псковской области по баскетболу среди юношей
15 мая 2024

Девушки ФК «Псков» стали призёрами первенства СЗФО по футболу
15 мая 2024

Сезон для ФК «Псков» начнётся игрой против «Тосно» 29 мая
15 мая 2024

Псковичи стали призёрами клубного турнира по рукопашному бою в Ленинградской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...