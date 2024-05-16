Спортсменка Псковской области стала призёром всероссийского турнира по самбо
Спортсменка Псковской области Дарья Прокошенко стала серебряным призёром всероссийского турнира по самбо «Родина-мать». Соревнования прошли в Нововоронеже, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».
Также в соревнованиях приняла участие ещё одна воспитанница клуба «Отечество» Алиса Линкевич, которой немного не хватило до призового места.
Тренируют спортсменок Евгений Мишанов и Антон Барканов.
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