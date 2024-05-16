Великолучанина осудили за кражу алкоголя и сигарет

12:55, 16 мая 2024, ПАИ

Великолучанина осудили за кражу алкоголя и сигарет, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ночью 30 января мужчина разбил камнем стекло двери магазина, проник туда и украл спиртное и сигареты на сумму 5 840 рублей, после чего продал похищенное. Той же ночью великолучанин вернулся в магазин, набрал в продуктовую корзину алкоголь и сигареты на сумму 5 445 рублей, однако не смог их похитить, так как на выходе из магазина его задержали сотрудники частного охранного предприятия.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Великолукский городской суд назначил ему наказание в виде одного года принудительных работ с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с ежемесячным удержанием 5 % из зарплаты в доход государства.