Видео. Пскович заколотил сумасшедший данк на первенстве области по баскетболу

14:16, 16 мая 2024, ПАИ

Пскович, выступающий за команду спортшколы «Ника», Александр Попов забил данк после прохода под кольцо на первенстве Псковской области по баскетболу. Соревнования завершились 15 мая, сообщили ПАИ в Псковской региональной федерации баскетбола.

Александр Попов забил данк в финальной серии против команды великолукского «Экспресса». По итогам турнира его команда одержала победу, а сам спортсмен получил MVP турнира.

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