Видео. Пскович заколотил сумасшедший данк на первенстве области по баскетболу
Пскович, выступающий за команду спортшколы «Ника», Александр Попов забил данк после прохода под кольцо на первенстве Псковской области по баскетболу. Соревнования завершились 15 мая, сообщили ПАИ в Псковской региональной федерации баскетбола.
Александр Попов забил данк в финальной серии против команды великолукского «Экспресса». По итогам турнира его команда одержала победу, а сам спортсмен получил MVP турнира.
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