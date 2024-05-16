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Пскович остановился в шаге от полуфинала на первенстве России по боксу

Пскович Виктор Эвальд остановился в шаге от полуфинала первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. Соревнования проходят в Чехове Московской области, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Пскович остановился в шаге от полуфинала на первенстве России по боксу. Фото: Федерация бокса России

Виктор Эвальд, боксирующий в весовой категории до 42 килограммов, провёл три боя и в двух одержал победы. В четвертьфинале он уступил боксёру из Саратовской области Роману Соловьёву.

По итогам турнира пскович вошёл в резервный состав сборной России по боксу.

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