Пскович остановился в шаге от полуфинала на первенстве России по боксу

14:15, 16 мая 2024, ПАИ

Пскович Виктор Эвальд остановился в шаге от полуфинала первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. Соревнования проходят в Чехове Московской области, сообщили ПАИ в Псковской областной федерации бокса.

Виктор Эвальд, боксирующий в весовой категории до 42 килограммов, провёл три боя и в двух одержал победы. В четвертьфинале он уступил боксёру из Саратовской области Роману Соловьёву.

По итогам турнира пскович вошёл в резервный состав сборной России по боксу.

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