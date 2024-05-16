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Объявлен сбор средств на восстановление часовни на Духовой горе в Опочецком районе

Объявлен сбор средств на восстановление сгоревшей часовни на Духовой горе в Опочецком районе. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в своём Telegram-канале.

Юрий Ильин обсудил с отцом Иоанном восстановление часовни на Духовой горе. Фото из Telegram-канала Юрия Ильина

Юрий Ильин обсудил с настоятелем храма Покрова Божией Матери, отцом Иоанном вопросы, связанные с восстановлением часовни. Кроме того, вопросы, связанные с восстановлением, обсудили с подрядчиками, которые будут выполнять работы.

«С учётом пожеланий граждан принято окончательное решение о строительстве деревянной часовни», – написал глава муниципалитета.

Уже расчистили место пожара, а также ведут подготовительные работы, готовят проект и сметные расчёты, заключил Юрий Ильин.

Реквизиты для сбора средств на восстановление часовни можно найти в Telegram-канале Юрия Ильина (t.me/yuriilin/1744).

Напомним, часовня на Духовой горе в деревне Кирово Опочецкого района полностью сгорела в конце апреля этого года.

Духова гора известна как святое место ещё со времён правления Ивана Грозного. Существует поверье, согласно которому перед своей кончиной царь Иван Грозный приказал составить реестр святых мест Руси. В этом реестре была помечена Духова гора, которая в конце XVI века уже была известным святым местом, к которому совершали паломничества верующие.

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