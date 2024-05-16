Реабилитационный комплекс «Экзокисть-3» для пациентов после инсульта появился в Псковском госпитале

14:59, 16 мая 2024, ПАИ

Реабилитационный комплекс «Экзокисть-3» для пациентов после инсульта появился в Псковском госпитале для ветеранов войн благодаря федеральному проекту «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Реабилитационный комплекс «Экзокисть-3» с интерфейсом «мозг-компьютер» будет помогать в восстановлении двигательной функции рук пациентам, которые перенесли инсульт или имеют обширные травмы мозга. Аппарат позволяет в режиме реального времени с помощью определённых электрических сигналов анализатора биопотенциалов головного мозга управлять экзоскелетом руки.

Специалисты госпиталя отмечают, что у всех пациентов, прошедших курс реабилитации, наблюдается положительная динамика.