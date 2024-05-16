20 тонн соевой муки из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области
Незаконный ввоз белорусской соевой муки пресекли в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
20 тонн соевой муки везли из Белоруссии в Воронежскую область.
Во время контрольно-надзорных процедур было установлено, что в фитосанитарном сертификате и товаросопроводительных документах указан номер прицепа, не соответствующий фактическому номеру транспортного средства.
Ввоз соевой муки на территорию России был запрещён.
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