20 тонн соевой муки из Белоруссии не пропустили через госграницу в Псковской области

15:31, 16 мая 2024, ПАИ

Незаконный ввоз белорусской соевой муки пресекли в фитосанитарном контрольном пункте «Долосцы» на российско-белорусской границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

20 тонн соевой муки везли из Белоруссии в Воронежскую область.

Во время контрольно-надзорных процедур было установлено, что в фитосанитарном сертификате и товаросопроводительных документах указан номер прицепа, не соответствующий фактическому номеру транспортного средства.

Ввоз соевой муки на территорию России был запрещён.