22 спортсмена представят Псковскую область на первенстве России по кикбоксингу

16:27, 16 мая 2024, ПАИ

22 спортсмена представят Псковскую область на первенстве России по кикбоксингу памяти первого чемпиона мира среди профессионалов на Северном Кавказе. Соревнования пройдут в Каспийске с 16 по 23 мая, сообщили ПАИ в спортшколе «Экспресс».

Всего в соревнованиях примут участие более двух тысяч спортсменов из всех регионов России, которые поборются за награды в дисциплинах К-1, «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», а также в сольных композициях.

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