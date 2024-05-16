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Общество

Псковский опыт учтут при подготовке предложений для правительства относительно переселения соотечественников из-за рубежа

Псковский опыт будет учтен при подготовке предложений в адрес Правительства РФ в части принятия новых правовых актов в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, пообещал журналист, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.

Сегодня он посетил псковский офис центра содействия переселению «Соотечественник». Об этом сообщает телеграм-канал организации.

Фото из телеграм-канала центра содействия переселению «Соотечественник»

Заместитель председателя комитета по труду и занятости региона Светлана Щурова и директор центра Наталья Тудакова рассказали об организации работы с соотечественниками, переселяющимися в Псковскую область в рамках государственной программы переселения.

Псковская область – второй регион, который посетил общественный деятель с целью сбора позитивного опыта работы с иностранными гражданами, ранее Кирилл Вышинский ознакомился с опытом Калининградской области.

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