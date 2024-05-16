Две команды Псковской области взяли серебро окружных первенств по футболу среди девушек

17:56, 16 мая 2024, ПАИ

Две команды Псковской области по футболу взяли серебро окружных первенств, которые завершились в Пскове сегодня, 16 мая. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях среди девочек до 13 лет приняли участие три команды из Пскова, Коми и Карелии.

Псковички в первом матче уступили девочкам из Петрозаводска со счётом 0:6, а затем одержали победу – 1:0 над соперницами из Коми. В финале они снова уступили футболисткам из Петрозаводска – 0:6 и взяли серебро турнира.

Среди девушек до 17 лет играли команды из Псковской, Ленинградской и Мурманской областей. В первом матче девушки из Псковской области проиграли соперницам из Ленинградской области – 1:7, а в следующем выиграли у спортсменок из Мурманской области – 5:1. В финале местные воспитанницы вновь уступили девушкам из Ленинградской области – 1:4.

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