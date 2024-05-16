Михаил Ведерников поручил усилить работу по обеспечению безопасности детей на дорогах

18:20, 16 мая 2024, ПАИ

Заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

«По авариям большая часть роста количества дорожно-транспортных нарушений пришлась на региональные дороги», – отметил глава региона и подчеркнул, что на дорогах федерального значения число ДТП выросло на 15 % в связи с нарушением правил дорожного движения (выезды на встречную полосу в неположенных местах и превышение скорости). «Думаю, что единственное решение в таком случае – расширение применения средств контроля», – заметил Михаил Ведерников.

Также будут заменены стационарные комплексы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, рассказал врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов. По его словам, уже внесены изменения в проекты организации дорожного движения, установлены искусственное наружное освещение, дорожные знаки и металлические барьерные ограждения, увеличена мощность светильников на пешеходных переходах.

Особое внимание Михаил Ведерников уделил безопасности детей. Он поручил усилить наблюдение за соблюдением норм и требований транспортного законодательства при перевозке детей, а также организовать кампанию по привлечению внимания к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике.

Кроме того, Ространснадзор совместно с региональным УГИБДД УМВД провёл порядка 350 профилактических мероприятий по организации пассажирских автобусных перевозок, отметила начальник территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу Елена Барсукова. «Уделяется особое внимание и работе с родителями школьников – до образовательных учреждений доводят реестр добросовестных перевозчиков, который можно использовать при планировании и организации поездок детей», – рассказала она.

Во время заседания также были рассмотрены обращения граждан и вопрос организации движения на время подготовки и проведения празднования 225-летия со дня рождения писателя Александра Пушкина.