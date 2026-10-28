Минцифры может ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик в России

09:33, 28 октября 2026, ПАИ

Минцифры России рассматривает возможность ограничить объём зарубежного интернет-трафика для пользователей и пропускать его через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Эти предложения могут включить в законопроект о реформе телекоммуникационной отрасли, сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Предполагается, что министерство получит право устанавливать лимит на такой трафик. Его размер пока не определён. Похожие меры уже обсуждались весной 2026 года: тогда речь шла о введении дополнительной платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц в мобильных сетях. Позднее эту инициативу отложили на фоне борьбы с VPN-сервисами.

ТСПУ устанавливают на сетях операторов связи в рамках закона о «суверенном Рунете». Эти системы позволяют фильтровать интернет-трафик, блокировать доступ к отдельным ресурсам и замедлять их работу.

Однако эксперты предупреждают, что отделить зарубежный трафик от российского технически сложно. Данные могут проходить через серверы в разных странах независимо от того, где находятся пользователь и сам интернет-сервис. Кроме того, за рубежом могут размещаться серверы российских сайтов, а иностранные сервисы могут использовать инфраструктуру внутри России.

По оценке технического эксперта RKS Global, к зарубежным адресам обращаются не только пользователи средств обхода блокировок, но и приложения при обновлении, магазины приложений, мессенджеры и онлайн-игры. По отраслевым оценкам, на такие сервисы может приходиться около трети всего интернет-трафика.

Эксперты также указывают, что для ограничения трафика конкретного абонента может потребоваться передача дополнительных данных между операторами и регулятором. В противном случае определить индивидуальный объём зарубежного трафика будет затруднительно. Возможные последствия инициативы – ухудшение качества связи и нарушение связности интернета.

В Минцифры подтвердили, что работают над изменениями законодательства совместно с другими ведомствами и представителями отрасли. В министерстве подчеркнули, что обсуждение продолжается, поэтому говорить о том, какие предложения войдут в окончательную редакцию поправок и в каком виде, пока преждевременно. По заявлению ведомства, цель реформы – сделать телекоммуникационный рынок прозрачнее, а услуги связи – безопаснее и ориентированнее на интересы пользователей.