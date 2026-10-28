Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Минцифры может ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик в России

Минцифры России рассматривает возможность ограничить объём зарубежного интернет-трафика для пользователей и пропускать его через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Эти предложения могут включить в законопроект о реформе телекоммуникационной отрасли, сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Фото: ПАИ

Предполагается, что министерство получит право устанавливать лимит на такой трафик. Его размер пока не определён. Похожие меры уже обсуждались весной 2026 года: тогда речь шла о введении дополнительной платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц в мобильных сетях. Позднее эту инициативу отложили на фоне борьбы с VPN-сервисами.

ТСПУ устанавливают на сетях операторов связи в рамках закона о «суверенном Рунете». Эти системы позволяют фильтровать интернет-трафик, блокировать доступ к отдельным ресурсам и замедлять их работу.

Однако эксперты предупреждают, что отделить зарубежный трафик от российского технически сложно. Данные могут проходить через серверы в разных странах независимо от того, где находятся пользователь и сам интернет-сервис. Кроме того, за рубежом могут размещаться серверы российских сайтов, а иностранные сервисы могут использовать инфраструктуру внутри России.

По оценке технического эксперта RKS Global, к зарубежным адресам обращаются не только пользователи средств обхода блокировок, но и приложения при обновлении, магазины приложений, мессенджеры и онлайн-игры. По отраслевым оценкам, на такие сервисы может приходиться около трети всего интернет-трафика.

Эксперты также указывают, что для ограничения трафика конкретного абонента может потребоваться передача дополнительных данных между операторами и регулятором. В противном случае определить индивидуальный объём зарубежного трафика будет затруднительно. Возможные последствия инициативы – ухудшение качества связи и нарушение связности интернета.

В Минцифры подтвердили, что работают над изменениями законодательства совместно с другими ведомствами и представителями отрасли. В министерстве подчеркнули, что обсуждение продолжается, поэтому говорить о том, какие предложения войдут в окончательную редакцию поправок и в каком виде, пока преждевременно. По заявлению ведомства, цель реформы – сделать телекоммуникационный рынок прозрачнее, а услуги связи – безопаснее и ориентированнее на интересы пользователей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

28 октября 2026

Названы самые популярные направления у абитуриентов из Африки
28 октября 2026

В Пскове сегодня возможно отключение водоснабжения на двух улицах
28 октября 2026

В России предложили прививать от ВПЧ не только девочек, но и мальчиков
28 октября 2026

Великолукская гимназия представляет Псковскую область на конкурсе школьных столовых
28 октября 2026

Минцифры может ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик в России
28 октября 2026

Проститься с отцом Олегом Тэором псковичи смогут 28–29 октября
28 октября 2026

День бабушек и дедушек отмечают в России
28 октября 2026

«На природу сон навевает»: Ефимий Осенний наступил по народному календарю

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...