В России предложили прививать от ВПЧ не только девочек, но и мальчиков

09:49, 28 октября 2026, ПАИ

Вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо проводить и мальчикам, и девочкам в возрасте от 9 до 14 лет. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Алексей Куринный. По его мнению, программу следует запустить как можно скорее, поскольку её старт уже несколько раз переносили.

Ранее президент России Владимир Путин поручил включить прививку от ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок. Сейчас начало вакцинации планируется на вторую половину 2027 года. На первом этапе прививки предполагается делать девочкам в возрасте 12–13 лет.

Куринный отметил, что вакцинация помогает снизить риск развития ряда онкологических заболеваний. Ежегодно в России рак шейки матки диагностируют у 15–20 тысяч женщин. Главным фактором риска этого заболевания считается длительное инфицирование ВПЧ.

Вирус также может вызывать другие виды рака и доброкачественные новообразования как у женщин, так и у мужчин.