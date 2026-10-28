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Общество

В России предложили прививать от ВПЧ не только девочек, но и мальчиков

Вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо проводить и мальчикам, и девочкам в возрасте от 9 до 14 лет. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Алексей Куринный. По его мнению, программу следует запустить как можно скорее, поскольку её старт уже несколько раз переносили.

Фото: ПАИ

Ранее президент России Владимир Путин поручил включить прививку от ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок. Сейчас начало вакцинации планируется на вторую половину 2027 года. На первом этапе прививки предполагается делать девочкам в возрасте 12–13 лет.

Куринный отметил, что вакцинация помогает снизить риск развития ряда онкологических заболеваний. Ежегодно в России рак шейки матки диагностируют у 15–20 тысяч женщин. Главным фактором риска этого заболевания считается длительное инфицирование ВПЧ.

Вирус также может вызывать другие виды рака и доброкачественные новообразования как у женщин, так и у мужчин.

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