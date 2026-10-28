Великолукская гимназия представляет Псковскую область на конкурсе школьных столовых

09:42, 28 октября 2026, ПАИ

Гимназия имени С. В. Ковалевской представляет Псковскую область на федеральном этапе VI Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». Учебное заведение победило в региональном отборе, который прошёл в апреле. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

Федеральный этап конкурса проходит в Краснодаре с 27 по 30 октября. Участникам предстоит пройти конкурсные испытания, принять участие в тематических обсуждениях, блиц-турнире и практикуме по безопасности школьных пищеблоков.

Победителей определят в четырёх номинациях: «Лучшая столовая городской школы», «Лучшая столовая сельской школы», «Лучшая столовая школы города-миллионника» и «Лучший повар школьной столовой».