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Общество

В Москве перестанут строить студии и маленькие квартиры

В Москве, а затем и во всей России могут перестать строить студии в жилых домах. Об этом пишет «РИА Недвижимость», ссылаясь на информационное письмо Москомэкспертизы.

В документе отмечается, что Жилищный кодекс РФ не относит студию к видам жилых помещений. Согласно правилам в отношении многоквартирных жилых зданиях, площадь однокомнатной квартиры должна составлять минимум 28, а двухкомнатной – не менее 44 квадратных метров.

Таким образом, уточняется в письме, при проектировании зданий в столице нельзя будет отступать от установленных минимальных значений площади квартир. При нарушении требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения о строительных проектах.

Отметим, что в Псковской области на протяжении последних лет отмечается стабильный рост показателей ввода жилья в эксплуатацию. В частности, в 2020 году ввод жилья составил 272,6 тысячи квадратных метров, в 2021-м – 314,4 тысячи квадратных метров, в 2022-м – 339,6 тысячи квадратных метров, в 2023-м – 379 тысяч квадратных метров.

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