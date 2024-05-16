Богослужения по случаю 85-летия митрополита Евсевия (Саввина) прошли в Троицком соборе в Пскове

21:22, 16 мая 2024, ПАИ

Торжества, приуроченные к 85-летию митрополита Евсевия (Саввина), возглавлявшего псковскую кафедру с 1993 по 2018 год, прошли в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Божественную литургию и благодарственный молебен в этот день в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова возглавил митрополит Псковский и Порховский Арсений. Его высокопреосвященству сослужили секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко), наместник Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонах Серафим (Козулин), благочинные церковных округов епархии, клирик Владимирской епархии митрофорный протоиерей Евгений Боровских, клирик Московской епархии протоиерей Георгий Гуторов, клирик Новороссийской епархии протоиерей Сергий Дмитриев, настоятели и клирики храмов Псковской епархии, гости праздника в священном сане.

Во время Божественной литургии у жертвенника митрополит Евсевий совершал поминовение духовенства и мирян православной церкви. Поздравить юбиляра в кафедральный собор в этот день собрались настоятельница Спасо-Елеазаровского монастыря игумения Татиана (Пашкова), настоятельница Рождества Богородицы Снетотогорского монастыря игумения Рафаила (Позигунова), многочисленные прихожане собора, православные псковичи и паломники.

После Божественной литургии был совершён праздничный молебен, по окончании которого были оглашены приветственные адреса митрополиту Евсевию от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. От лица духовенства Псковской епархии владыку Евсевия поздравил митрополит Псковский и Порховский Арсений и зачитал приветственный адрес.