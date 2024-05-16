Шесть лет колонии грозит обокравшей свекровь великолучанке

07:26, 17 мая 2024, ПАИ

В суд направлено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Великих Лук, которая обокрала свою свекровь. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В середине апреля девушка была в гостях у свекрови, взяла у неё мобильный телефон, зашла в мобильное приложение и перевела с банковского счета своей свекрови себе на счёт 39 500 рублей.

Теперь великолучанке грозит шесть лет колонии.