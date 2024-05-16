Жительница Великих Лук с телефона коллеги тайно перевела себе более 156 тысяч рублей

08:13, 17 мая 2024, ПАИ

Жительница Великих Лук с телефона коллеги тайно перевела себе 156 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

В декабре 2023 года - январе 2024 года великолучанка, находясь на рабочем месте на одном из заводов города, время от времени брала мобильный телефон своей коллеги, заходила в мобильное приложение банка и переводила на свой банковский счет деньги потерпевшей. Так она похитили более 156 тысяч рублей.

Теперь воровке грозит шесть лет колонии.