Три пожара произошло в Псковской области за двое суток

10:08, 17 мая 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

16 мая в 09:40 в деревне Ладеево Себежского района сгорела хозяйственная постройка. Предварительно, причиной возгорания стал поджог.

В 16:59 в многоквартирном жилом доме на улице Коммунальной в Пскове загорелся пластиковый мусорный контейнер в мусоропроводе. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

17 мая в 00:01 во дворе на Рижском проспекте в Пскове на мусорной площадке загорелся мусорный контейнер. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.