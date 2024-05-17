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Общество

Псковичей приглашают на экскурсию по горе Соколихе

Библиотека микрорайона Овсище приглашает псковичей на экскурсию «Май на Сокольнице» по горе Соколихе, которая состоится 19 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе библиотеки.

Псковский краевед, автор книги «Овсище в алмазах» Олег Ивченко расскажет, как произошло название «Сокольница» и какие исторические события с этим связаны, как псковская гора Сокольница стала горой Соколихой и какие ещё в Овсище есть горы, а также покажет экскурсантам краснокнижные растения, которые растут около памятника Александру Невскому.

Экскурсия начнётся в 15:00, сбор около библиотеки на улице Алексея Алёхина, 20. Участие бесплатное. Организаторы просят экскурсантов прийти в удобной обуви и взять с собой средства защиты от клещей.

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