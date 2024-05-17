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Уроженец Псковской области стал призёром профессиональной волейбольной лиги

Двадцатилетний уроженец Писковичей Псковской области Илья Федотов стал серебряным призёром чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б» в составе клуба «Грозный». Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Бригантина».

Уроженец Псковской области стал призёром профессиональной волейбольной лиги. Фото: спортшкола «Бригантина»

Став призёром чемпионата, команда «Грозный» получила право выступать в Высшей лиге «А» – второй по силе лиге в системе российского волейбола после Суперлиги.

Илья Федотов более пяти лет занимался волейболом в спортшколе «Бригантина» в группе тренера Александра Гаврилова.

Бывший наставник спортсмена Александр Гаврилов рассказал корреспонденту ПАИ, что его воспитанник ранее пробовал силы в ЦСКА. «Мы с ним созваниваемся. На мой взгляд, перспективный и талантливый парень с хорошими данными. Он ездил на просмотры и в Санкт-Петербург, и в «Белогорье». Я думаю, что у него всё получится, и он может добиться большего. Дай бог, чтобы травм было поменьше», – сказал он.

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