Житель Гдовского района обокрал питерского пенсионера

12:24, 17 мая 2024, ПАИ

В деревне Колодье Гдовского района местный житель обокрал дачный дом пенсионера-петербуржца, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безработный 59-летний житель Гдовского района разбил окно дома, а также сорвал навесной замок с сарая на участке пожилого жителя Санкт-Петербурга и похитил самовар, бензопилу, кабель и удлинитель. Материальный ущерб составил порядка 30 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.