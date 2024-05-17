Студенты ПсковГУ принимают участие в международном форуме в Белоруссии

13:24, 17 мая 2024, ПАИ

Студенты ПсковГУ Диана Андреева, Татьяна Калинкина и Анна Клименкова принимают участие в международном молодёжном форуме «Дружба без границ», который проходит с 16 по 17 мая в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок» в Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Целью форума является создание открытой площадки для обсуждения молодёжной политики в России и Белоруссии, а также продвижение культурных, социальных и образовательных проектов в сфере международного сотрудничества.

В рамках мероприятия состоится презентация «Будущее за нами», тренинг-клуб «Молодёжная идея», медиапроект «Мир в руках молодых», а также будут работать другие площадки.

Ранее сообщалось, что на площадке ПсковГУ стартовал российско-белорусский форум. Участие в форуме принимают порядка 150 студентов из 39 вузов России и из 19 вузов Белоруссии.