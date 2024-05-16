Российско-белорусский форум студенческих СМИ стартует в Пскове

09:45, 16 мая 2024, ПАИ

Второй Российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» отрывается на площадке Псковского государственного университета сегодня, 16 мая, передает корреспондент ПАИ.

Участие в форуме примут порядка 150 участников из 39 вузов России и из 19 вузов Белоруссии. Впервые в мероприятиях примет участие делегация из Гагаузии (Республика Молдова). Среди городов-участников – Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Владивосток, Челябинск, Симферополь, Луганск, Екатеринбург, Минск, Гомель, Витебск, Гродно, Казань, Саратов.

Гостями мероприятий станут губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, директор департамента информационной политики и комплексной безопасности Минобрнауки России Андрей Толмачев, заместитель начальника управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко, заместитель государственного секретаря Союзного государства (по ВКС) Елена Богдан, начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения постоянного комитета Союзного государства Сергей Климов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Павел Шевцов.

Темой форума в этом году стало сохранение историко-культурного наследия двух стран. Программа включает лекции, мастер-классы, тренинги, работу на диалоговых площадках, тематические практикумы представителей цифровых СМИ и блогеров, спортивные и экскурсионные мероприятия.

Сотрудники университетов обсудят вопросы взаимодействия пресс-служб вузов с Минобрнауки России, роль региональных площадок студенческих медиацентров Министерства в развитии молодежных инициатив в регионе, проекты Союзного государства в сфере высшего образования и молодежной политики.

Студенческий трек предполагает трехдневную работу в командах над медиапроектами по заявленной теме и форматам. Под руководством наставников ребята предложат молодежные инициативы, которые представят на суд жюри.

В рамках форума также будут отмечены дипломами победители конкурса студенческих медиапроектов в сфере сохранения историко-культурного наследия России и Беларуси. Его участниками стали более 170 ребят-обучающихся вузов двух стран.

Завершит работу форум 18 мая.

Отметим, что мероприяиие проходит в рамках реализации стратегического проекта «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе» программы развития «Приоритет – 2030».