Псковские таможенники задержали мужчину, предложившего им взятку за вывоз крупной суммы валюты

13:06, 17 мая 2024, ПАИ

В пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе псковские таможенники задержали мужчину, предложившего им взятку за вывоз крупной суммы валюты, сообщает пресс-служба ФТС.

Таможенникам он сообщил, что везет доллары, евро и гривны наличными — всего 26 тысяч долларов в эквиваленте. Инспекторы объяснили, что из России временно запрещено вывозить больше 10 тысяч долларов. Тем не менее нарушитель проявил настойчивость и предложил таможенникам 3,1 тыс. долларов за обход действующего законодательства.

Должностные лица не согласились и проинформировали отдел по противодействию коррупции. Взяткодателя задержали, сейчас он под подпиской о невыезде.