Псковские таможенники задержали мужчину, предложившего им взятку за вывоз крупной суммы валюты
В пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе псковские таможенники задержали мужчину, предложившего им взятку за вывоз крупной суммы валюты, сообщает пресс-служба ФТС.
Таможенникам он сообщил, что везет доллары, евро и гривны наличными — всего 26 тысяч долларов в эквиваленте. Инспекторы объяснили, что из России временно запрещено вывозить больше 10 тысяч долларов. Тем не менее нарушитель проявил настойчивость и предложил таможенникам 3,1 тыс. долларов за обход действующего законодательства.
Должностные лица не согласились и проинформировали отдел по противодействию коррупции. Взяткодателя задержали, сейчас он под подпиской о невыезде.
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