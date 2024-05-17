Общегородской последний звонок отменили в Пскове

13:10, 17 мая 2024, ПАИ

Общегородской последний звонок не будет проходить в этом году в Пскове, сообщил заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный в беседе с корреспондентом ПАИ.

Последний звонок в общегородском формате отменили в целях безопасности. «В этом году в Пскове последние звонки будут проходить только в школах. По соображениям безопасности принято решение не проводить массовое общегородское мероприятие», – сказал Алексей Несмашный.

Напомним, в 2023 году последний школьный звонок прозвенел для 1 260 выпускников. Центральное мероприятие по традиции прошло на Вечевой площади Псковского кремля, где собрались выпускники городских школ. Как это было, смотрите в фоторепортаже ПАИ.