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Стартовал юношеский волейбольный турнир «Псковская весна»

Юношеский волейбольный турнир «Псковская весна» среди юношей стартовал сегодня в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Пскова, тренер спортшколы «Бригантина» Сергей Иванов.

Стартовал юношеский волейбольный турнир «Псковская весна». Фото: ПАИ

В соревнованиях принимают участие 12 команд. Семь команд из Пскова, Твери, Калининграда, Белоруссии и Новгородской области борются за награды в турнире среди юношей 2008-2009 годов рождения.

В состязаниях среди юношей 2012-2013 годов рождения принимают участие пять команд из Пскова, Себежа, Новгородской области, Мурманска и Белоруссии.

«Мы ожидаем достойного результата от «Бригантины» 2008-2009 годов рождения. Также просматриваем юношей 2012-2013 годов рождения. Оцениваем, на каком уровне сейчас находится команда», – отметил Сергей Иванов.

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