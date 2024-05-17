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Общество

Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в Пскове 25 мая

Гастрономический фестиваль «Моя еда» пройдёт в парке Строителей в Пскове 25 мая, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Начало праздника запланировано на полдень.

В этом году главным блюдом мероприятия станут пельмени. Для гостей праздника будет работать большой пельменный фудкорт, ярмарка с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями.

Кроме того, псковичи могут посетить мастер-классы по лепке разных видов пельменей и увидеть на открытой кухне процесс их приготовления.

На фестивале также организуют музыкальный конкурс «Битва хоров».

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