Водитель и пассажир мопеда пострадали в ДТП в Красногородске
Столкновение автомобиля Renault Logan и мотоцикла произошло на улице Набережной у дома № 36 в Красногородске. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Им оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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