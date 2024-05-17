Водитель и пассажир мопеда пострадали в ДТП в Красногородске

14:52, 17 мая 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Renault Logan и мотоцикла произошло на улице Набережной у дома № 36 в Красногородске. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали мотоциклист и его пассажир. Им оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.