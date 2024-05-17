Автомобиль пропал из псковского автосервиса после двухлетнего ремонта

15:38, 17 мая 2024, ПАИ

В Пскове автомобиль пропал из автосервиса после двухлетнего ремонта, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Житель региона отдал свой автомобиль на ремонт в автосервис, однако мастер долгое время не брался за него. Через два года автомобиль исчез из автосервиса, а сам мастер пропажи не заметил. Владельцу автомобиля нанесён ущерб в размере 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Максимальное наказание за совершение преступления по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль.