Псковичка оформила на знакомого кредит и украла более 100 тысяч рублей

16:01, 17 мая 2024, ПАИ

Жительница Пскова оформила на своего знакомого кредит в размере более 100 тысяч рублей и украла эти деньги, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Женщина выпивала вместе со знакомым, увидела пароль от его телефона и оформила кредит от его имени. После этого псковичка перевела более 100 тысяч рублей на другой банковский счёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счёта). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Ход и результаты расследования городская прокуратура взяла на контроль.