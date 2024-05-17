Псковичка оформила на знакомого кредит и украла более 100 тысяч рублей
Жительница Пскова оформила на своего знакомого кредит в размере более 100 тысяч рублей и украла эти деньги, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.
Женщина выпивала вместе со знакомым, увидела пароль от его телефона и оформила кредит от его имени. После этого псковичка перевела более 100 тысяч рублей на другой банковский счёт.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счёта). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Ход и результаты расследования городская прокуратура взяла на контроль.
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