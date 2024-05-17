Водитель манипулятора погиб в Пушкиногорском районе
Водитель манипулятора погиб в Пушкиногорском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
У деревни Волхво 57-летний водитель манипулятора на базе «Газели» допустил съезд транспорта в кювет с последующим тараном дерева.
В результате ДТП мужчина погиб на месте. Прибывшие пожарные деблокируют тело с помощью гидравлического инструмента.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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