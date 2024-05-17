Водитель манипулятора погиб в Пушкиногорском районе

15:57, 17 мая 2024, ПАИ

Водитель манипулятора погиб в Пушкиногорском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

У деревни Волхво 57-летний водитель манипулятора на базе «Газели» допустил съезд транспорта в кювет с последующим тараном дерева.

В результате ДТП мужчина погиб на месте. Прибывшие пожарные деблокируют тело с помощью гидравлического инструмента.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.