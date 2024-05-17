О новом анестезиологе-реаниматологе Островской больницы рассказали в облздраве

17:09, 17 мая 2024, ПАИ

Анестезиолог-реаниматолог Маргарита Шишкова работает в Островской межрайонной больнице, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Маргарита Шишкова окончила Смоленскую государственную медицинскую академию Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Кроме того, она прошла интернатуру по анестезиологии-реаниматологии в Псковской областной больнице, где осталась работать врачом после её завершения, подчеркнули в комитете.

А с этого года специалист работает в Островской межрайонной больнице.

Маргарита Шишкова оказывает помощь во время операций, а также помогает пациентам, которые находятся в тяжёлом состоянии в отделении реанимации, заключили в комитете.