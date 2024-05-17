Три человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика в Плюсском районе

18:32, 17 мая 2024, ПАИ

Столкновение грузовика Hyundai и автомобиля «Нива» произошло у деревни Которск в Плюсском районе сегодня, 17 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП водитель автомобиля «Нива» оказался зажат в транспортном средстве. Прибывшие пожарные деблокируют пострадавшего для передачи медикам с дальнейшей госпитализацией в медучреждение.

Также пострадали пассажир «Нивы» и водитель грузовика. Помощь им оказывается на месте.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.