Три человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика в Плюсском районе
Столкновение грузовика Hyundai и автомобиля «Нива» произошло у деревни Которск в Плюсском районе сегодня, 17 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП водитель автомобиля «Нива» оказался зажат в транспортном средстве. Прибывшие пожарные деблокируют пострадавшего для передачи медикам с дальнейшей госпитализацией в медучреждение.
Также пострадали пассажир «Нивы» и водитель грузовика. Помощь им оказывается на месте.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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