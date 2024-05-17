В Пскове состоялись XV Международные Александро-Невские чтения

19:44, 17 мая 2024, ПАИ

XV Международные Александро-Невские чтения «Великий князь Александр Невский и ключевые фигуры его родословия в истории России» прошли в Пскове 16 и 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Организатором чтений традиционно выступил приход храма Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского в городе Пскове совместно с отделом по религиозному образованию и катехизации Псковской епархии, администрацией Пскова, комитетами по культуре и по образованию Псковской области, ПсковГУ, Псковским филиалом Академии ФСИН России и Фондом Андрея Первозванного.

В храме Святого Александра Невского состоялся традиционный молебен на начало чтений. Также участники возложили цветы к монументу великому князю Александру Невскому с дружиной на горе Соколихе.

Затем в концертном зале детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского города Пскова состоялись открытие и пленарное заседание XV Международных Александро-Невских чтений. Участие в конференции приняли митрополит Псковский и Порховский Арсений и епископ Кронштадтский Вениамин. Владыка Вениамин выступил с приветственным словом к участникам чтений и вручил почётному настоятелю воинского храма Святого Александра Невского митрофорному протоиерею Олегу Тэору знак отличия Александро-Невского братства.

Также были заслушаны доклады учёных, исследователей, преподавателей и педагогов из регионов России, Республики Беларусь, Эстонии и других.

В завершение первого дня XV Александро-Невских чтений состоялся праздничный концерт. Перед участниками чтений выступили большой хор храма Александра Невского, хор казаков и детские музыкальные коллективы.

Работа Международных Александро-Невских чтений в этом году проходила в рамках шести секций: «Духовно-нравственное воспитание: от Александра Невского до современности», «Патриотизм как нравственная непреходящая ценность со времён Александра Невского до наших дней», «Воинские традиции Александра Невского в военной истории России», «Александр Невский: полководец, дипломат, государственный деятель», «Историческое наследие великого князя Александра Невского в патриотическом воспитании курсантов», «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в дошкольных образовательных организациях на основе образа Александра Невского и его родословной».