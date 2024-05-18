Моглинская школа стала одной из лучших школ в России по внедрению добровольчества
Моглинская школа вошла в топ лучших практик добровольчества среди всех субъектов Российской федерации, сообщили ПАИ в Псковском ресурсном центре поддержки добровольчества.
Образовательное учреждение выступило с проектом «Остров памяти» - это акция, направленная на благоустройство территории, прилегающей к бюсту Героя России А.В. Лебедева, погибшего в составе 6-ой роты в Аргунском ущелье. Этот проект объединяет детей, их родителей, учителей школы, жителей деревни Неёлово-2. Уникальность проекта в том, что совместная деятельность объединяет разные поколения, учит коллективно трудиться, воспитывает трудолюбие и патриотизм у подрастающего поколения.
Всего в этом проекте приняли участие 150 школьников, 30 родителей, 20 работниковшколы. Добровольцы регулярно проводят субботники, высаживают деревья и кустарники. Благодаря совместной работе рядом с памятником создан красивый сквер для проведения памятных мероприятий.
«Отметим, что министерством строительства и ЖКХ РФ созданы рекомендации по привлечению молодёжи к участию в реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Поэтому так почётно, что опыт наших ребят из Моглинской школы заметили на федеральном уровне и внесли в список лучших практик по вовлечению жителей в решение вопросов городской среды на основе добровольчества», — рассказали в Псковском ресурсном центре поддержки добровольчества.
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