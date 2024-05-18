Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия

В России создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия, сообщает РИА Новости.

В основе разработки – 3D-печать, в дальнейшем материал планируют применять в производстве одежды. За созданием нового технлогичного материала стоят учёные из «Национальной технологической инициативы».

Защита состоит из трёх слоёв: полимерного, арамидного, который предохраняет от вторичных повреждающих факторов, и амортизационного. Полимерные вставки позволяют распределить нагрузку на большую площадь, а решётки из полиуретана гасят колебания. Материал подойдёт для защиты от дроби, картечи, металлических осколков и мелкоколиберных пуль.

Уникальность этого проекта заключается в том, что его можно воплотить в жизнь своими силами, используя 3D-печать. В отличие от традиционных типов арамидной защиты, этот проект снижает риск получения заброневой травмы и обладает лучшей устойчивостью к проколу. Подобный подход уже применяется в китайской боковой защите, где сверхвысокомолекулярный полиэтилен усиливается поликарбонатной пластиной. Амортизационный слой выполняет роль климатического подпора. Также возможно добавление функции обдува, что сделает использование более комфортным.

В настоящее время проводятся испытания композитных материалов на основе полиамида, изготовленных разными производителями. Также тестируются демпферные решётки из полиуретана и фотополимера, а также панели на отстрел. В планах — создание пассивного экзоскелета для улучшения защиты. Этот экзоскелет можно будет покрыть тяжёлой бронёй и оснастить необходимым оборудованием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 мая 2024

В Пскове проходят соревнования среди сотрудников скорой помощи
18 мая 2024

Порховский музей закупил оборудование почти на 30 млн рублей
18 мая 2024

В Дно завершили ремонт тротуара на улице Ленина
18 мая 2024

В Пушкиногорской школе искусств прошёл выпускной
18 мая 2024

Михаил Ведерников поздравил работников музеев Псковской области с профессиональным праздником
18 мая 2024

Моглинская школа стала одной из лучших школ в России по внедрению добровольчества
18 мая 2024

Антитеррористические учения пройдут в образовательных учреждениях Псковской области 20 мая
18 мая 2024

Международный день музеев отмечают в России и в мире сегодня

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...