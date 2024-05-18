В России создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия

12:41, 18 мая 2024, ПАИ

В России создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия, сообщает РИА Новости.

В основе разработки – 3D-печать, в дальнейшем материал планируют применять в производстве одежды. За созданием нового технлогичного материала стоят учёные из «Национальной технологической инициативы».

Защита состоит из трёх слоёв: полимерного, арамидного, который предохраняет от вторичных повреждающих факторов, и амортизационного. Полимерные вставки позволяют распределить нагрузку на большую площадь, а решётки из полиуретана гасят колебания. Материал подойдёт для защиты от дроби, картечи, металлических осколков и мелкоколиберных пуль.

Уникальность этого проекта заключается в том, что его можно воплотить в жизнь своими силами, используя 3D-печать. В отличие от традиционных типов арамидной защиты, этот проект снижает риск получения заброневой травмы и обладает лучшей устойчивостью к проколу. Подобный подход уже применяется в китайской боковой защите, где сверхвысокомолекулярный полиэтилен усиливается поликарбонатной пластиной. Амортизационный слой выполняет роль климатического подпора. Также возможно добавление функции обдува, что сделает использование более комфортным.

В настоящее время проводятся испытания композитных материалов на основе полиамида, изготовленных разными производителями. Также тестируются демпферные решётки из полиуретана и фотополимера, а также панели на отстрел. В планах — создание пассивного экзоскелета для улучшения защиты. Этот экзоскелет можно будет покрыть тяжёлой бронёй и оснастить необходимым оборудованием.