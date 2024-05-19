Один человек погиб, двое госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Великолукском районе

09:43, 19 мая 2024, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло в деревне Власково Великолукского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара пострадали 71-летняя женщина и 48-летний мужчина. Они госпитализированы в медучреждение.

Также в доме обнаружена погибшая, её личность устанавливается.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.