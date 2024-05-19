Один человек погиб, двое госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Великолукском районе
Возгорание жилого дома произошло в деревне Власково Великолукского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пожара пострадали 71-летняя женщина и 48-летний мужчина. Они госпитализированы в медучреждение.
Также в доме обнаружена погибшая, её личность устанавливается.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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