Мужчина и женщина погибли в результате пожара в жилом доме в Бежаницком районе

11:13, 19 мая 2024, ПАИ

Пожар произошёл в одноэтажном многоквартирном жилом доме размером 18 х 9 м на улице Октябрьской в деревне Лющик Бежаницкого района 18 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Обнаружены погибшие 56-летняя женщина и 53-летний мужчина.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.