Мужчина и женщина погибли в результате пожара в жилом доме в Бежаницком районе
Пожар произошёл в одноэтажном многоквартирном жилом доме размером 18 х 9 м на улице Октябрьской в деревне Лющик Бежаницкого района 18 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пожара жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Обнаружены погибшие 56-летняя женщина и 53-летний мужчина.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 мая 2024
Один человек погиб, двое госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Великолукском районе
18 мая 2024
Мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии после столкновения с легковушкой под Псковом