Сотрудники псковского УФСИН победили на Всероссийском межведомственном турнире по мини-футболу

15:51, 19 мая 2024, ПАИ

Сотрудники псковского УФСИН в составе команды ФСИН России победили на Всероссийском межведомственном турнире по мини-футболу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Полуфинальные и финальные матчи по мини-футболу прошли в Санкт-Петербурге. Они прошли в рамках Всероссийской патриотической эстафеты Следственного комитета России «Вместе – к Победе!» и были приурочены к 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Команду ФСИН представили сотрудники из Псковской и Брянской областей, а также Санкт-Петербурга.

В преддверии полуфинальной борьбы представители УИС в своей подгруппе заняли первое место, обыграв команду Следственного комитета РФ со счетом 3:1, ГСУ СК по городу Санкт-Петербург 11:0 и Минюст России 9:0. Последний матч расставил окончательные приоритеты. Со счётом 1:0 команда Федеральной службы судебных приставов одержала победу над командой Следственного комитета РФ, а команда Федеральной службы исполнения наказаний со счетом 5:2 обыграла команду Федеральной таможенной службы. Финальный этап закончился ничьей, однако, серия послематчевых пенальти определила лидера, которым стала сборная команда ФСИН России.

Таким образом, бронзу взяла команда Следственного комитета РФ, серебро – Федеральная служба судебных приставов, золото – Федеральная служба исполнения наказаний. Победителям вручили кубки, медали, а также дипломы.

«Лучшая площадка для футзала «Nova Arena» города Санкт-Петербурга приняла нас очень тепло и душевно. Ровно так же и вся игра прошла. Мы постарались выложиться на максимум, отдали все силы, все ресурсы. Мы очень довольны результатом. Соперникам отдельное спасибо, они не давали нам расслабиться», – подчеркнул представитель команды ФСИН, сотрудник УФСИН России по Псковской области Артем Лаврентьев.