Умер актёр Олег Зимин
Умер актёр московского театра «Поколение» Олег Зимин. Об этом сообщает РИА Новости.
Олег Зимин скончался в возрасте 64 лет. Актёр не дожил десять дней до своего 65-летия.
Он родился 28 мая 1959 года. Окончил институт имени Гнесиных, работал в Ростовском государственном музыкальном театре. Позже переехал в Москву.
Зрителям Московского детского музыкально-драматического театра он запомнился по спектаклям «Гусарская баллада», «Недоросль» и «Женитьба Бальзаминова». Кроме того, он сыграл роль мага Пан-Салиана в мюзикле «Последнее испытание».
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