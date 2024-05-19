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Общество

Умер актёр Олег Зимин

Умер актёр московского театра «Поколение» Олег Зимин. Об этом сообщает РИА Новости.

Олег Зимин скончался в возрасте 64 лет. Актёр не дожил десять дней до своего 65-летия.

Он родился 28 мая 1959 года. Окончил институт имени Гнесиных, работал в Ростовском государственном музыкальном театре. Позже переехал в Москву.

Зрителям Московского детского музыкально-драматического театра он запомнился по спектаклям «Гусарская баллада», «Недоросль» и «Женитьба Бальзаминова». Кроме того, он сыграл роль мага Пан-Салиана в мюзикле «Последнее испытание».

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