1 июня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове организуют забег для детей от 3 до 7 лет

09:39, 20 мая 2024, ПАИ

1 июня на стадионе «Машиностроитель» состоится забег «Мы - чемпионы», посвященный Международному дню защиты детей. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.



Заявочная комиссия завершила работу. Участие в забеге примут дети, которые прошли регистрацию. Для этого необходимо получить нагрудный номер (при предъявлении допуска врача) на мандатной комиссии, которая будет проходить в Псковском городском молодежном центре (ул. Максима Горького, 15) с 24 по 29 мая с 17:00 до 20:00: 24 мая – для детей 2017 г. р.; 27 мая – для детей 2018 г. р.; 28 мая – для детей 2019 г. р.; 29 мая – для детей 2020-2021 г. р.

О времени старта и номере забега родителям сообщат на мандатной комиссии.