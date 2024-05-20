Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

1 июня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове организуют забег для детей от 3 до 7 лет

1 июня на стадионе «Машиностроитель» состоится забег «Мы - чемпионы», посвященный Международному дню защиты детей. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Заявочная комиссия завершила работу. Участие в забеге примут дети, которые прошли регистрацию. Для этого необходимо получить нагрудный номер (при предъявлении допуска врача) на мандатной комиссии, которая будет проходить в Псковском городском молодежном центре (ул. Максима Горького, 15) с 24 по 29 мая с 17:00 до 20:00: 24 мая – для детей 2017 г. р.; 27 мая – для детей 2018 г. р.; 28 мая – для детей 2019 г. р.; 29 мая – для детей 2020-2021 г. р.

О времени старта и номере забега родителям сообщат на мандатной комиссии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2024

Великолучанка стала бронзовым призёром Кубка Белоруссии по стрельбе из лука
20 мая 2024

1 июня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове организуют забег для детей от 3 до 7 лет
19 мая 2024

Открытое командное первенство Псковской области по шахматам состоялось в Опочке
19 мая 2024

Псковичи одержали победу в областном первенстве по шахматам
19 мая 2024

Сотрудники псковского УФСИН победили на Всероссийском межведомственном турнире по мини-футболу
19 мая 2024

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» прошёл в Пскове
19 мая 2024

Спортивный фестиваль «Пасха спортfest» проходит в Печорах
19 мая 2024

Более 800 человек присоединились к всероссийскому полумарафону «Забег.РФ» в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...