35 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю
35 пьяных водителей задержали в Псковской области с 13 по 19 мая, двое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.
Всего за неделю сотрудники ведомства пресекли 1 474 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
Также за этот период в Псковской области произошло 22 ДТП, в результате которых один человек погиб, а 25 получили травмы различной степени тяжести.
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