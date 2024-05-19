35 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

09:50, 20 мая 2024, ПАИ

35 пьяных водителей задержали в Псковской области с 13 по 19 мая, двое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю сотрудники ведомства пресекли 1 474 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Также за этот период в Псковской области произошло 22 ДТП, в результате которых один человек погиб, а 25 получили травмы различной степени тяжести.