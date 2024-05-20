Контрабандные сигареты на 11,5 млн рублей обнаружили псковские таможенники в микроавтобусе из Белоруссии

11:17, 20 мая 2024, ПАИ

Сотрудники мобильной группы Псковской таможни и УМВД России по Псковской области обнаружили в прибывшем из Белоруссии микроавтобусе более четырёх тонн нелегальных сигарет. Всего изъято 85 тысяч пачек стоимостью свыше 11,5 млн рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Машину таможенники остановили на трассе Р-23 в районе Опочки. Во время осмотра обнаружена крупная партия табачной продукции без специальных акцизных марок. Товаросопроводительных документов у водителя не оказалось.

Товар изъят. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту перевозки немаркированных табачных изделий в соответствии со статьёй 171.1 УК РФ.