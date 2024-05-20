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Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по гребле

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по гребле «Майская регата», которые прошли в Великом Новгороде с 17 по 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

В парной двойке среди девушек до 17 лет серебро завоевали спортсменки из Дедовичей Ульяна Фицай и Алиса Веселова. Также серебро на счету дедовичской парной четвёрки в составе Ульяны Фицай, Ксении Радионовой, Алёны Смоленцовой и Алисы Веселовой.

Девушки из Дедовичей стали призёрами всероссийских соревнований. Фото: спортшкола «Ника»

В парных двойках среди юношей до 19 лет награды завоевали сразу два экипажа из Псковской области – серебряными призёрами стали псковичи Игорь Шашин и Матвей Дербенёв, а бронзу завоевали представители Дедовичей Иван Голубев и Артём Фёдоров.

Псковичи Игорь Шашин и Матвей Дербенёв взяли серебро в парной двойке. Фото: спортшкола «Ника»

Также бронзу соревнований в парной четвёрке среди юношей до 19 лет выиграли гребцы из Дедовичей Иван Мутовин, Артём Фёдоров, Иван Голубев и Максим Матвеев.

Парная четвёрка из Дедовичей завоевала бронзу. Фото: Федерация гребного спорта России

Готовили спортсменов к соревнованиям Сергей Николаев, Нина Иванова и Андрей Сидоркевич.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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