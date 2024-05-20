Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по гребле

11:30, 20 мая 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по гребле «Майская регата», которые прошли в Великом Новгороде с 17 по 19 мая. Об этом ПАИ сообщили в Федерации гребного спорта России.

В парной двойке среди девушек до 17 лет серебро завоевали спортсменки из Дедовичей Ульяна Фицай и Алиса Веселова. Также серебро на счету дедовичской парной четвёрки в составе Ульяны Фицай, Ксении Радионовой, Алёны Смоленцовой и Алисы Веселовой.

В парных двойках среди юношей до 19 лет награды завоевали сразу два экипажа из Псковской области – серебряными призёрами стали псковичи Игорь Шашин и Матвей Дербенёв, а бронзу завоевали представители Дедовичей Иван Голубев и Артём Фёдоров.

Также бронзу соревнований в парной четвёрке среди юношей до 19 лет выиграли гребцы из Дедовичей Иван Мутовин, Артём Фёдоров, Иван Голубев и Максим Матвеев.

Готовили спортсменов к соревнованиям Сергей Николаев, Нина Иванова и Андрей Сидоркевич.

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