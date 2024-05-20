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Общество

Контрольные стрельбы провели бойцы псковской Росгвардии

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области закончили зимний период тренировок и прошли контрольную проверку своих навыков, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

  • Тренировка росгвардейцев в Псковской области
    Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Тренировка росгвардейцев в Псковской области
    Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Тренировка росгвардейцев в Псковской области
    Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Тренировка росгвардейцев в Псковской области
    Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Тренировка росгвардейцев в Псковской области
    Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Личный состав показал свои знания по служебной, огневой, физической, политической и правовой подготовкам. В ходе выполнения нормативов по огневой подготовке сотрудники спецподразделений показали навыки стрельбы из автоматического оружия, в том числе и пулемётов.

Росгвардейцы отработали скоростную стрельбу из-за укрытий со сменой положения и позиции. Сотрудники и военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовленности, в том числе к действиям в условиях, когда в ходе несения службы потребуется применение огнестрельного оружия и специальных средств, а также физической силы, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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