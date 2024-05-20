Контрольные стрельбы провели бойцы псковской Росгвардии

12:56, 20 мая 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области закончили зимний период тренировок и прошли контрольную проверку своих навыков, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области



Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области









Личный состав показал свои знания по служебной, огневой, физической, политической и правовой подготовкам. В ходе выполнения нормативов по огневой подготовке сотрудники спецподразделений показали навыки стрельбы из автоматического оружия, в том числе и пулемётов.

Росгвардейцы отработали скоростную стрельбу из-за укрытий со сменой положения и позиции. Сотрудники и военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовленности, в том числе к действиям в условиях, когда в ходе несения службы потребуется применение огнестрельного оружия и специальных средств, а также физической силы, подчеркнули в пресс-службе ведомства.